В Брянском районе ищут предполагаемых поджигателей леса

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-24T16:33:27+03:00

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В Брянском районе разыскивают предполагаемых поджигателей леса. Пожар произошел днем 22 июня. Об этом сообщили оперативному дежурному управления лесами Брянской области. Очаг возгорания обнаружили в квартале № 27 Снежетьского участкового лесничества.

- Площадь пожара составляла около 1,3 гектара, - рассказывают в Управлении лесами Брянской области. - В 15.20 огонь потушили. Выяснилось, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.

Местные жители сфотографировали предполагаемых виновников, но задержать поджигателей на месте происшествия не удалось.

За нарушение правил пожарной безопасности им грозит штраф в пять тысяч рублей. Но, так как лесу был причинен ущерб, на брянцев могут завести уголовное дело.

Жителей Брянской области просят всех, кто знает что-либо об этих мужчинах, сообщить в диспетчерский пункт управления лесами по телефону 8-800-100-94-00 (бесплатный) или 8 (4832) 66-44-45.

Брянские лесники распространили предполагаемое фото виновников возгорания. Фото: Управление лесами Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU