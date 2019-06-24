После вмешательства Бориса Пайкина пенсионеру назначили доплату

СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-24T15:43:01+03:00

Результат принесло только прямое обращение в БРО ЛДПР к Борису Пайкину и депутату областной Думы Сергею Антошину

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Брянскому пенсионеру Ивану Яковлевичу Халимоненко из суражской Дубровки, проработавшему в сельском хозяйстве 40 лет, пришлось выбивать гарантированную государством ежемесячную доплату к пенсии. Получив очередной отказ от чиновников, он обратился напрямую к брянскому депутату Госдумы от ЛДПР Борису Пайкину. Как рассказал пенсионер, первые два десятка лет он отработал в полеводческой бригаде, остальные четыре пятилетки строил для колхозников дома, школы, коровники, мастерские. Заработал себе звание Ветерана труда и вторую группу инвалидности. Но только не 25%-ную добавку к пенсии, которую с января 2019 года Правительство утвердило для работников сельского хозяйства со стажем от 30 лет.

«Вам не положено!», – заявили чиновники. И напрасно Иван Яковлевич обивал пороги пенсионного фонда: в законном праве ему отказывали под тем предлогом, что в списке специальностей, которым положена пенсионная надбавка, строители не значатся.

Результат принесло только прямое обращение в региональное отделение ЛДПР к Борису Пайкину и депутату областной Думы Сергею Антошину. Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Брянской области Олег Клюев на депутатский запрос с Охотного ряда отреагировал куда как оперативнее, чем на просьбы сельского пенсионера Халимоненко.

После обращения Бориса Пайкина в местном отделении пенсионного фонда наконец-то пошевелились и установили, что мужчина имеет право на 25%-ные доплаты к страховой пенсии. Перерасчет ему сделают с начала 2019 года, и всё недополученное выплатят в полном объеме.

И эта история уже далеко не первая. Напомним, ранее Борис Пайкин помог восстановить справедливость для сельских пенсионеров из Навлинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU