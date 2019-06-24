В Брянске открыли мемориальную доску Александру Панченко

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-24T15:36:07+03:00

Художника не стало 17 сентября 2018-го на 70-м году жизни. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Ее установили на стене дома №38 на улице Горького

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В понедельник, 24 июня, в Брянске открыли мемориальную доску в честь художника и архитектора Александра Панченко. Ее установили на доме №38 на улице Горького.Отдать дань памяти художнику пришли его родственники, коллеги, друзья, архитекторы и строители, представители власти.

Александр Панченко - автор больше 80 значимых проектов в Брянске и области. Это Дворец пионеров, экстерьер железнодорожного вокзала «Брянск-I», интерьеры Брянского областного драматического театра, Театральная площадь. В 2009 году он реализовал проект парка «Звездный». Он разработал дизайн концертного зала «Дружба», музея «Вщиж», мемориального комплекса «Хацунь», центральных площадей Рогнединского, Дубровского, Комаричского, Суражского, Севского районов, мемориального комплекса в поселке Косицы Севского района, парка в Глинищево.

В 2012 году Александру Панченко присвоили звание Почетного гражданина города Брянска. Художника не стало 17 сентября 2018-го на 70-м году жизни. Его похоронили на аллее Славы Центрального кладбища Советского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU