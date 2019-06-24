Брянские синоптики не прогнозировали грозу и ливень

СЕГОДНЯ 14:57 2019-06-24T14:57:27+03:00

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Брянские синоптики не прогнозировали неблагоприятных погодных условий на воскресенье, 23 июня. По прогнозам, лишь в некоторых районах Брянской области должен был пройти умеренный дождь, при этом выпасть до 14 миллиметров осадков. Порывы ветра обещали до 14 метров в секунду, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Поэтому горожан не предупредили о ливне, грозе и граде, которые обрушились на Брянск и его окрестности.

Непогода наделала немало шума в городе. Днем ливень прошел в Фокинском районе. Вечером гроза добралась до Бежицы и Советского района. Из-за сильного дождя и ветра в городе упали 12 деревьев, одно из них – на машину, затопило несколько улиц, разрушилась дамба на проспекте Ленина и участок новой дороги на Романа Брянского. Люди во время непогоды не пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU