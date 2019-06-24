На двух брянских переездах ограничат движение из-за ремонта

СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-24T14:32:54+03:00

Движение будет организовано по одной полосе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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На двух железнодорожных переездах в Брянской области ограничат движение. Оба они расположены на перегоне Карачев – Мылинка. 25 и 27 июня на них пройдут ремонтные работы – железнодорожники будут менять резинокордовые настилы.

Движение транспорта будет организовано по одной полосе в обе стороны, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД. 25 июня с восьми часов утра до пяти часов вечера движение ограничат на переезде 91-й километр. В тоже время 27 июня – на переезде 96-й километр.

Автомобилистов просят заранее планировать поездку.

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ИСТОЧНИК KP.RU