В Карачевском районе осудили банду топливных воров

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-24T14:31:01+03:00

Четырех человек приговорили к заключению в колонии общего режима

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В Карачевском районе осудили похитителей топлива из нефтепродуктопровода. Злоумышленники слили больше 370 тонн горючего на 14,6 миллиона рублей.

Незаконную врезку в нефтепродуктопровод полицейские обнаружили неподалеку от поселка Березовка, что в Карачевском районе.

- Во время расследования установили, что уроженец Смоленской области вместе с тремя знакомыми арендовали ангар, который оборудовали видеокамерами, профессиональным топливным насосом и емкостями для слива горючего, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Топливо сливали небольшими порциями через почти полукилометровый пластиковый рукав, врытый в землю. Процесс слива запускали дистанционно со смартфона.

Чтобы подтвердить причастность подозреваемых к преступлению полицейским пришлось провести обыски, опросить свидетелей, отправить на ДНК-экспертизы найденные окурки и рабочие перчатки.

Четырех участников преступной группы задержали в разных регионах. Им предъявили обвинение в краже.

В итоге Карачевский районный суд приговорил организатора группы к пяти годам колонии и оштрафовал на 300 тысяч рублей. Еще двое злоумышленников получили по 4,5 годам лишения свободы со штрафом в 250 тысяч рублей. Последнего участника приговорили к 4 годам заключения и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU