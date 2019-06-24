СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-24T14:38:55+03:00

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В Брянске на проспекте Ленина после грозы размыло дамбу между зданием областного УМВД и дворцом Гагарина. В овраг ушел грунт и несколько деревьев. Молодые клены, которые высадили почти десять лет назад по краю дамбы, могут погибнуть. Аварийный участок обозначили сигнальной лентой, сообщают в пресс-службе мэрии.

Ливень с градом обрушился на центр города вечером в воскресенье, 23 июня. На новой дороге на улице Романа Брянского между пятым микрорайоном и Путевкой вода разрушила насыпь. Этот участок относится к Брянскому району. Деньги на его восстановление должны найти районные власти. Кстати, насыпь подмыло после прошлого ливня, но этот участок так и не отремонтировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU