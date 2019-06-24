СЕГОДНЯ 13:48 2019-06-24T14:16:52+03:00

Праздник пройдет на Славянской площади и на Кургане Бессмертия. Фото: Марина АНТОНОВА

Указ об этом подписал губернатор Александр Богомаз

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В Брянской области 5 июля объявили выходным днем. Соответствующий указ в конце июня подписал губернатор Александр Богомаз. Рабочий день переносится на субботу, 13 июля.

Дополнительный выходной приурочили к празднованию 75-летия со дня образования Брянской области.

Указ действует на исполнительные органы областной власти. Органам местного самоуправления, другим организациям и предприятиям рекомендовали 5 июля также сделать выходным.

О том, как отметят юбилей Брянщины, читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU