В Брянской области 5 июля объявили выходным днем
Указ об этом подписал губернатор Александр Богомаз
Праздник пройдет на Славянской площади и на Кургане Бессмертия.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянской области 5 июля объявили выходным днем. Соответствующий указ в конце июня подписал губернатор Александр Богомаз. Рабочий день переносится на субботу, 13 июля.
Дополнительный выходной приурочили к празднованию 75-летия со дня образования Брянской области.
Указ действует на исполнительные органы областной власти. Органам местного самоуправления, другим организациям и предприятиям рекомендовали 5 июля также сделать выходным.
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ИСТОЧНИК KP.RU