В этом году в Брянской области клещи покусали 241 ребенка

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-24T13:12:36+03:00

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В Брянской области клещи покусали 710 человек, в том числе 241 ребенка. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области.

Профилактические прививки против клещевого энцефалита сделали 86 жителей области. все они выезжают в регионы, где распространено это заболевание.

- Против клещей обработали 511,14 гектара территории Брянской области, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре. - Большая часть обработанной территории пришлась на детские летние загородные лагеря - 315,2 гектара. Кроме того, в микробиологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Брянской области исследовали 242 клеща, выявлено 17 случаев клещевого боррелиоза и 2 анаплазмоза.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что обычно клещи активны до середины или конца июня, в зависимости от погоды. Но некоторые из них продолжают нападать вплоть до конца сентября.

- Клещи влаголюбивы, и поэтому их чаще всего можно "подцепить" в хорошо увлажненных местах, - говорят в Роспотребнадзоре. - Вероятнее всего встретить клещей в лесу. Они предпочитают затененные и увлажненные лиственные и смешанные леса с густой травой и подлеском. Много клещей на дне логов и лесных оврагов, а также на лесных опушках, в зарослях ивняков по берегам лесных ручьев. В лесу концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Клещей привлекает запах животных и людей, которые постоянно ходят по этим тропкам.

Клещи не особенно подвижны, за свою жизнь они преодолевают не больше десяти метров. Поэтому обычно они подстерегают добычу, взобравшись на травинку или кустик на высоту не более полуметра. Если в непосредственной близости от клеща пройдет животное или человек, то его реакция будет мгновенной. Обосновавшись на жертве, клещ выбирает место для питания. В большинстве случаев это голова и шея.

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ИСТОЧНИК KP.RU