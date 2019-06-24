В Брянске подъезды многоэтажек затопило после ливня

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-24T12:21:31+03:00

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В Брянске несколько подъездов многоэтажных домов затопило после ливня, который прошел в городе в воскресенье, 23 июня. Пользователи публикуют видео и фотографии затопленных квартир и водопадов на лестничных клетках подъездов.

Дому №53 на проспекте Станке Димитрова, судя по видеоролику, повезло меньше всего. Вода шла по лестнице сплошным потоком. Автор пишет, что недавно в доме ремонтировали крышу.

Вода просочилась в подъезды домов №106 на проспекте Московском, №65 на проспекте Ленина, №15 на улице 22-го Съезда КПСС, №16 на проспекте Димитрова, №1 на улице Романа Брянского и другие. В большинстве случаев капитальный ремонт крыши в этих домах либо уже закончился, либо еще идет.

В некоторых квартирах брянцев провисли подвесные потолки, отклеились обои. А в комнатах прошел настоящий дождь. Вода лилась из розеток. В квартирах отключился свет, так как в подъездах затопило электрощитки.

О других последствиях ливня с градом в Брянске и окрестностях читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU