2019-06-24T12:00:45+03:00
Спорт

Брянец Артем Осипенко завоевал «бронзу» на Европейских играх в Минске

Спортсмен в 1/4 финала уступил сербскому самбисту
Марина АНТОНОВА
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Фото: Федерация самбо России.Фото: Федерация самбо России.
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Брянский самбист Артем Осипенко завоевал бронзовую медаль на Европейских играх в Минске. Он выступал в весовой категории свыше 100 килограммов.

Фото: пресс-служба Управления физкультуры и спорта Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления физкультуры и спорта Брянской области.

В ¼ финала Артем уступил сербскому спортсмену Владимиру Гаичу. Затем Осипенко одержал победы в двух схватках, сообщают в пресс-службе управления физкультуры и спорта Брянской области. В итоге занял третье место.

Соревнования проходили 22 и 23 июня в минском Дворце спорта. В соревнованиях участвовали больше 140 самбистов из 30 стран Европы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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