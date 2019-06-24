В Жуковском районе иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево: трое раненых

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-24T11:39:36+03:00

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В Жуковском районе автомобиль «Митцубиси Лансер» съехал в кювет и врезался в дерево. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале третьего дня в воскресенье, 23 июня, на 4-м километре дороги Жуковка – Косилово, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

23-летний автомобилист не справился с управлением. Сам водитель получил травму головы, сотрясение мозга, ушиб голени, тазобедренного сустава и голеностопа. 22-летнего пассажира госпитализировали с травмой головы, сотрясением мозга, ушибами грудной клетки и тазобедренного сустава. 19-летняя девушка сломала челюсть и нос. Пострадавшую также отвезли в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU