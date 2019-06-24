2019-06-24T11:32:51+03:00
Общество

Среди специалистов рабочих профессий на Брянщине больше всего зарабатывают водители и разнорабочие

Елена РАКОВА
Поделиться:
По словам аналитиков зарплата у водителей - порядка 40 тысяч рублей в месяц.По словам аналитиков зарплата у водителей - порядка 40 тысяч рублей в месяц.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Среди специалистов рабочих профессий на Брянщине больше всего зарабатывают водители и разнорабочие. Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter проанализировали зарплаты самых востребованных линейных специалистов в Брянске и требования к ним.

Лидерами зарплатного рейтинга в Брянске стали водители и разнорабочие. В среднем в вакансиях им предлагают 40 и 31,5 тысячу рублей соответственно. Грузчики могут рассчитывать на 23 тысячи рублей, продавцы - на 22 750 рублей. Поварам и администраторам обещают по 23 тысячи рублей, операторам кол-центров - 27,3 тысячи рублей.

При этом серьезных требований к профессиональному стажу грузчиков и разнорабочих работодатели не предъявляют. Важны соблюдение норм охраны труда, физическая выносливость и дисциплинированность. От водителей начальники чаще всего требуют стаж вождения, соблюдения ПДД, хорошую ориентацию по городу, пунктуальность, стрессоустойчивость и наличие автомобиля и смартфона.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске подъезды многоэтажек затопило после ливня
Брянец Артем Осипенко завоевал «бронзу» на Европейских играх в Минске
В Жуковском районе иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево: трое раненых
В 11 школах в Клинцах работали охранники без справок об отсутствии судимости
В Брянске будут судить мужчину, до смерти забившего собственную мать
В страшном ДТП в Мглинском районе погиб 20-летний водитель иномарки
Губернатор Александр Богомаз принял участие во всероссийской акции "Горсть памяти"
На трассе в Трубчевском районе столкнулись две легковушки: один из автомобилистов в коме
В Брянске пройдет Толстовский бал
В Брянске под колеса иномарки попал 12-летний велосипедист
Во время ливня в Брянске рухнули несколько деревьев и светофор
В Брянске на телецентре под колеса легковушки попал мотоциклист
В Дятькове запретили купаться в пруду "Больничный"
Брянская дзюдоистка Наталья Кузютина завоевала серебряную медаль на Европейских Играх в Минске
В Майском парке в Брянске начали ремонт