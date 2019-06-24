СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-24T11:32:51+03:00

По словам аналитиков зарплата у водителей - порядка 40 тысяч рублей в месяц. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Среди специалистов рабочих профессий на Брянщине больше всего зарабатывают водители и разнорабочие. Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter проанализировали зарплаты самых востребованных линейных специалистов в Брянске и требования к ним.

Лидерами зарплатного рейтинга в Брянске стали водители и разнорабочие. В среднем в вакансиях им предлагают 40 и 31,5 тысячу рублей соответственно. Грузчики могут рассчитывать на 23 тысячи рублей, продавцы - на 22 750 рублей. Поварам и администраторам обещают по 23 тысячи рублей, операторам кол-центров - 27,3 тысячи рублей.

При этом серьезных требований к профессиональному стажу грузчиков и разнорабочих работодатели не предъявляют. Важны соблюдение норм охраны труда, физическая выносливость и дисциплинированность. От водителей начальники чаще всего требуют стаж вождения, соблюдения ПДД, хорошую ориентацию по городу, пунктуальность, стрессоустойчивость и наличие автомобиля и смартфона.

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ИСТОЧНИК KP.RU