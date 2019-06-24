2019-06-24T11:30:14+03:00
Общество

В 11 школах в Клинцах работали охранники без справок об отсутствии судимости

Заместителя генерального директора ЧОПа оштрафовали
Марина АНТОНОВА
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В 11 школах в брянском городе Клинцы работали охранники без справки об отсутствии судимости. Нарушения нашли у 13 работников.

- Во время проверки выяснили, что контракты на оказание услуг физической охраны заключили в январе этого года, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Заместителя генерального директора частного охранного предприятия оштрафовали. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас нарушения устранили, все работники получили необходимую справку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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