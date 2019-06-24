2019-06-24T11:24:06+03:00
Происшествия

В Брянске будут судить мужчину, до смерти забившего собственную мать

Сын бил пенсионерку деревянным костылем
Марина АНТОНОВА
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Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Володарском районном суде.Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Володарском районном суде.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянске будут судить 33-летнего местного жителя, которого обвиняют в том, что он до смерти забил собственную мать.

По версии следствия, 5 апреля пьяный мужчина был у себя дома. Он выпивал. Потом взял деревянный костыль, принадлежавший матери, и стал бить пенсионерку в область груди, по голове, рукам и ногам. Сын стащил мать с дивана на пол. И сдавил рукой ее шею.

- Женщина скончалась в результате причиненной сочетанной травмы, груди и живота, осложнившейся развитием острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности – говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Володарском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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