2019-06-24T11:07:26+03:00
Общество

Губернатор Александр Богомаз принял участие во всероссийской акции "Горсть памяти"

22 июня - День памяти и скорби
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Брянщина присоединилась к акции "Горсть памяти".Брянщина присоединилась к акции "Горсть памяти".Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В День памяти и скорби губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие во всероссийской акции "Горсть памяти". Она состоялась на центральном кладбище Советского района

В рамках акции, проходящей по всей стране, с мест захоронений советских воинов берутся фрагменты земли, которые помещают в специальные контейнеры - "солдатские кисеты". Их закладывают в гильзы артиллерийских снарядов, которые затем установят у главного храма Вооруженных сил России, строящегося в парке "Патриот".

Участники мероприятия в знак памяти и благодарности воинам и партизанам возложили цветы к могиле неизвестного солдата и почтили минутой молчания всех павших в годы Великой Отечественной войны.

Затем участники акции наполнили землей с братской могилы солдатский кисет.

- Дорогие ветераны, труженики тыла! Уважаемые земляки! 78 лет назад ранним утром фашистская Германия напала на нашу страну. Для всех жителей нашей страны закончилась мирная жизнь и начались тяжелые времена, - обратился к собравшимся губернатор Александр Богомаз. - Война, которую фашистская Германия вела против нашей страны, была самой кровопролитной и самой тяжелой не только для нашей страны, но и для всего человечества. Миллионы наших граждан отдали свои жизни во имя свободы, во имя независимости, во имя будущих поколений, во имя нас с вами. Наши земляки защищали Родину на фронтах, но многие вели борьбу в партизанских отрядах. Более 60 тысяч наших земляков были партизанами. Родина высоко оценила вклад брянских партизан, многие были награждены орденами, медалями. Брянская земля дала троих дважды Героев Советского Союза, почти 200 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Город Брянск удостоен звания город Воинской Славы. Сегодня, когда мы вспоминаем, отдаем дань памяти всем погибшим, говорим слова огромной благодарности нашим ветеранам, которые сегодня живы и которые вносят очень большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, мы не должны забывать, что на нас лежит ответственность, как мы сможем сохранить и передать то великое завоевание, великую Победу. Мы передаем кисет с горстью земли с наших могил, где похоронены патриоты нашей земли, который займет почетное место в парке "Патриот", у стен главного храма Вооруженных сил России. Это хорошее дело, которое даст хорошие всходы.

Глава региона передал солдатской кисет с землей из братской могилы военному комиссару Брянской области Андрею Соломенцеву.

Завершилось мероприятие выступлением представителя нынешнего поколения патриотов. От лица молодежи выступила юнармеец Ксения Кабыш, она отметила:

- 22 июня 1941 года началась самая страшная война. Мы, подрастающее поколение, юнармейцы, стараемся сделать все возможное, чтобы эти жуткие события не повторились для нашей Родины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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