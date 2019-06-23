На трассе в Трубчевском районе столкнулись две легковушки: один из автомобилистов в коме

23 Июнь 22:01 2019-06-23T22:01:51+03:00

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На 43-м километре трассы «Брянск-Новозыбков» в Трубчевском районе произошло ДТП. Около девяти часов утра 22 июня здесь столкнулись два легковых автомобиля.

- 31-летний водитель за рулем "Шевроле Авео" при завершении обгона допустил касательное столкновение с "Ауди 80", - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - После чего первая машина съехала в кювет и опрокинулась.

Водителя "Шевроле" с диагнозом "перелом таза, травма головы, кома" госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU