На трассе в Трубчевском районе столкнулись две легковушки: один из автомобилистов в коме
Водителя "Шевроле" с диагнозом "перелом таза, травма головы, кома" госпитализировали.Фото: Влад КОМЯКОВ
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На 43-м километре трассы «Брянск-Новозыбков» в Трубчевском районе произошло ДТП. Около девяти часов утра 22 июня здесь столкнулись два легковых автомобиля.
- 31-летний водитель за рулем "Шевроле Авео" при завершении обгона допустил касательное столкновение с "Ауди 80", - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - После чего первая машина съехала в кювет и опрокинулась.
Водителя "Шевроле" с диагнозом "перелом таза, травма головы, кома" госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU