В Брянске под колеса иномарки попал 12-летний велосипедист

СЕГОДНЯ 18:02 2019-06-23T18:02:44+03:00

Школьник, к счастью, отделался ушибами и ссадинами. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Брянске на улице Богдана Хмельницкого сбили 12-летнего велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 июня около 20.40, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

48-летняя автомобилистка за рулем "Деу Нексиа" ехала со стороны улицы Менжинского, когда под колеса ей угодил школьник на велосипеде.

В ДТП ребенок получил ушибы и ссадины. После осмотра в детской областной больнице его отпустили домой с назначением лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU