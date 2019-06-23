В Брянске под колеса иномарки попал 12-летний велосипедист
Школьника после осмотра медиков отпустили домой
Школьник, к счастью, отделался ушибами и ссадинами.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске на улице Богдана Хмельницкого сбили 12-летнего велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 июня около 20.40, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
48-летняя автомобилистка за рулем "Деу Нексиа" ехала со стороны улицы Менжинского, когда под колеса ей угодил школьник на велосипеде.
В ДТП ребенок получил ушибы и ссадины. После осмотра в детской областной больнице его отпустили домой с назначением лечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU