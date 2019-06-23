В Брянске на телецентре под колеса легковушки попал мотоциклист
По словам очевидцев, водитель двухколесного транспорта жив
Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске в районе телецентра ночью 23 июня произошло ДТП. Столкнулись легковой автомобиль "Рено" и мотоцикл. Об автоаварии сообщили в социальных сетях.
По словам очевидцев, машины получили механические повреждения. Оба водителя живы.
Причины и обстоятельства ДТП выяснят полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU