В Брянске на телецентре под колеса легковушки попал мотоциклист

СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-23T15:25:20+03:00

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В Брянске в районе телецентра ночью 23 июня произошло ДТП. Столкнулись легковой автомобиль "Рено" и мотоцикл. Об автоаварии сообщили в социальных сетях.

По словам очевидцев, машины получили механические повреждения. Оба водителя живы.

Причины и обстоятельства ДТП выяснят полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU