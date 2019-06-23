В Дятькове запретили купаться в пруду "Больничный"

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-23T13:14:01+03:00

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В Дятькове местным жителям запретили купаться на местном пруду "Больничный". Специалисты взяли пробы воды, и они показали несоответствие нормам по микробиологическим показателям, сообщает газета "Дятьковский вестник". Через некоторое время эксперты сделают повторный забор.

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ИСТОЧНИК KP.RU