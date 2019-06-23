Брянская дзюдоистка Наталья Кузютина завоевала серебряную медаль на Европейских Играх в Минске

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-23T11:51:06+03:00

Спортсменка выступала в весовой категории до 52 килограммов

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Уроженка Брянска Наталья Кузютина успешно выступила на Европейских Играх, которые стартовали 21 июня в Минске. Прославленная дзюдоистка завоевала серебряную медаль.

В финальной схватке наша землячка уступила представительнице Косова Майлинде Кельменди.

Наталья Кузютина выступает в весовой категории до 52-х килограммов. Спортсменка - бронзовый призер Олимпийских игр в Бразилии, трехкратный призер чемпионата мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU