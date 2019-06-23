В Майском парке в Брянске начали ремонт

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-23T10:52:01+03:00

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В Брянске преступили к ремонту Майского парка. Фотографии работ выкладывают пользователи в социальных сетях. К выходным из парка вывезли аттракционы, убрали бордюры и фонтан, а также завезли стройматериалы.

Напомним, в этом году Майский парк ждет масштабная реконструкция. На это выделили почти 90 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU