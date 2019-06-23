В Майском парке в Брянске начали ремонт
Рабочие убрали бордюр, вывезли аттракционы и снесли фонтан
Майский парк ждет масштабная реконструкция. Фото: vk.com, ‘๑’ Made in Bryansk ‘๑’ **Сделано в Брянске**
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В Брянске преступили к ремонту Майского парка. Фотографии работ выкладывают пользователи в социальных сетях. К выходным из парка вывезли аттракционы, убрали бордюры и фонтан, а также завезли стройматериалы.
Напомним, в этом году Майский парк ждет масштабная реконструкция. На это выделили почти 90 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU