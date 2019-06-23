Брасовский район показал свои достижения на фестивале в честь 75-летия области

СЕГОДНЯ 10:33 2019-06-23T10:33:50+03:00

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В рамках фестиваля "Дни городов и районов Брянской области", посвященного 75-летию области, свою экспозицию представил Брасовский район.

На Славянской пощади брасовцы показали выставку о своих земляках - участниках Великой Отечественной войны, рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области.

Сотрудники конного завода рассказали о своей истории и о особенностях лошадей разных пород.

Также гостей района ждали мастер-классы по росписи на деревянных дисках.

Все желающие могли полакомиться булочками, пирожками, караваями местных производителей.

На импровизированной сцене у Брянской областной филармонии в это время выступали творческие коллективы.

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ИСТОЧНИК KP.RU