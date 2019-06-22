2019-06-22T21:57:56+03:00
Происшествия

В Фокинском районе Брянска утонул 31-летний мужчина

Его нашли в месте, не оборудованном для купания
Мария Дедкова
Поделиться:
Обстоятельства и причину гибели предстоит выяснить экспертам.Обстоятельства и причину гибели предстоит выяснить экспертам.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Фокинском районе Брянска в субботу, 2 июня, утонул 31-летний мужчина.

Сообщение о ЧП поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 18.55. Местные жители в месте, не оборудованном для купания, нашли тело мужчины. На место ЧП выехали: полицейские, сотрудники скорой, администрации, спасатели.

Обстоятельства и причину гибели предстоит выяснить экспертам.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дятьковском районе осудили исполнителя колядок, ограбившего двух школьников
На трассе под Брянском столкнулись легковушка и большегруз
В Дятьковском районе нашли 48 снарядов времен войны
Подробности ДТП на Городищенской горке: пострадали трое
Брянский самбист Артем Осипенко стал знаменосцем на открытии Европейских Игр в Минске
Жителя Мглинского района будут судить за убийство односельчанина
В Брянске легковушка врезалась в маршрутку: пострадала 16-летняя девушка
Брянское "Динамо" начало подготовку к новому сезону
В Брянске водителя легковушки оштрафовали за опасный проезд на "красный"
31-летняя жительница Рогнединского района отправилась в колонию за долги по алиментам
В Трубчевском районе утонул 33-летний мужчина
В Брянске у площади Ленина установили светофор
Брянские чекисты провели учения по защите от террористического нападения
На Первомайском мосту в Брянске закончили укладывать нижний слой асфальта
В Брянске на 32-м году жизни умерла сотрудница театра кукол Джулия Билецкая
Четверо жителей Брянска устраивали липовые ДТП для получения страховки
В Трубчевске установят гигантскую шахматную доску и ростовые фигуры
В Брянске на три дня ограничат движение на улице Молодой Гвардии