В Фокинском районе Брянска утонул 31-летний мужчина

СЕГОДНЯ 21:52 2019-06-22T21:57:56+03:00

Обстоятельства и причину гибели предстоит выяснить экспертам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Его нашли в месте, не оборудованном для купания

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В Фокинском районе Брянска в субботу, 2 июня, утонул 31-летний мужчина.

Сообщение о ЧП поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 18.55. Местные жители в месте, не оборудованном для купания, нашли тело мужчины. На место ЧП выехали: полицейские, сотрудники скорой, администрации, спасатели.

Обстоятельства и причину гибели предстоит выяснить экспертам.

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ИСТОЧНИК KP.RU