В Фокинском районе Брянска утонул 31-летний мужчина
Его нашли в месте, не оборудованном для купания
Обстоятельства и причину гибели предстоит выяснить экспертам.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Фокинском районе Брянска в субботу, 2 июня, утонул 31-летний мужчина.
Сообщение о ЧП поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 18.55. Местные жители в месте, не оборудованном для купания, нашли тело мужчины. На место ЧП выехали: полицейские, сотрудники скорой, администрации, спасатели.
Обстоятельства и причину гибели предстоит выяснить экспертам.
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ИСТОЧНИК KP.RU