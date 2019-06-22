В Дятьковском районе нашли 48 снарядов времен войны
Опасные находки обезвредили
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В поселке Бытошь, что в Дятьковском районе, нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Об этом оперативному дежурному МЧС сообщили днем в субботу, 22 июня. На место выехала группа спецработ "Брянского пожарно-спасательного центра", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.
Спасатели изъяли и обезвредили 48 артиллерийских снарядов калибром 50 миллиметров.
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ИСТОЧНИК KP.RU