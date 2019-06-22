2019-06-22T17:23:56+03:00
Спорт

Брянский самбист Артем Осипенко стал знаменосцем на открытии Европейских Игр в Минске

Также спортсмен является капитаном сборной страны
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Федерации самбо РоссииФото: пресс-служба Федерации самбо России
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Брянский спортсмен Артем Осипенко стал вынес флаг страны на открытии Европейских Игр в Минске. Тожественная церемония прошла в пятницу, 21 июня, на стадионе "Динамо".

К слову, брянец также является капитаном сборной России по самбо.

На соревнованиях наш земляк будет защищать честь страны в весовой категории свыше 100 килограммов. Вместе с ним в команде будут выступать Альсим Черноскулов, Никита Клецков, Андрей Кубарьков, Саян Хертек, Станислав Скрябин и Сергей Рябов.

Напомним, Артем Осипенко является восьмикратным чемпионом России и семикратным чемпионом мира по самбо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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