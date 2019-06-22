Брянское "Динамо" начало подготовку к новому сезону

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-22T13:51:50+03:00

Сезон брянская команда закончила на четвертой строчке турнирной таблицы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Футболисты тренируются два раза в неделю

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Футболисты "Динамо -Брянск" начали готовиться к сезону 2019-2020.

21 июня на базе в Отрадном команда провела первую тренировку, сообщают на официальном сайте брянской команды. Теперь игроки клуба будут встречаться два раза в день.Утром занятие будет проходить в зале клуба "Прометей", вечером - на стадионе "Динамо".

Напомним, этот сезон команда завершила на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков.

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ИСТОЧНИК KP.RU