В Брянске легковушка врезалась в маршрутку: пострадала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-22T15:37:39+03:00

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В Брянске вечером в пятницу, 21 июня, на улице Красноармейской произошло ДТП. Около половины седьмого легковой автомобиль врезался в маршрутку, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 26-летняя автомобилистка за рулем "Инфинити FX-37", поворачивая во двор столкнулась в микроавтобусом "Ситроен".

Травмы получила 16-летняя пассажирка маршрутки. Медики, приехавшие на место аварии, диагностировали у нее ушиб плеча.

Девушке оказали первую помощь и отпустили, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU