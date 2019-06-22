На трассе под Брянском столкнулись легковушка и большегруз

СЕГОДНЯ 20:04 2019-06-22T20:04:09+03:00

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На 344-м километре автодороги «Украина» под Брянском в пятницу, 21 июня произошло ДТП.Около 16.20 здесь столкнулись легковой автомобиль и Камаз.

- По предварительной информации, 26-летний водитель большегруза не предоставил преимущество в движении "Рено Меган", - рассказывают подробности случившегося в УГИБДД по Брянско области. - В ДТП пострадал 62-летний водитель иномарки.

Пожилого мужчину с диагнозом "сотрясение мозга, перелом лучевой кости, перелом лодыжки , ссадины и ушиб груди" госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU