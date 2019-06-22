Подробности ДТП на Городищенской горке: пострадали трое

СЕГОДНЯ 18:33 2019-06-22T18:33:22+03:00

Одного пострадавшего госпитализировали, двух других - отпустили с назначением лечения.Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

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В Брянске стали известны подробности крупного ДТП на Городищенской горке. Автоавария случилась около 10.50 в пятницу, 21 июня.

По предварительной информации, 43-летний водитель "Киа Рио" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь машина врезалась в "Тойоту Камри" и "Ладу-Весту". После столкновения вторую иномарку отбросило на еще одну "Ладу-Весту", сообщают в областной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали трое. 43-летний водитель "Киа" получил травму головы, повреждение селезенки и поджелудочной железы, а также перелом ребер. Мужчину госпитализировали.

Водитель "Тойты" заработал сотрясение мозга. Девушка-водитель первой "Лады" - перелом позвоночника. Им медики оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU