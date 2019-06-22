В Брянске водителя легковушки оштрафовали за опасный проезд на "красный"

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-22T15:36:48+03:00

Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора. Фото: ОГИБДД по городу Брянску

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В Брянске водителя Лады-Гранты оштрафовали по записи с видеорегистратора. Ее в интернете заметили сотрудники Госавтоинспекции. Оказалось, что 14 июня автомобилист на улице Крахмалева проехал на красный сигнал светофора.

- За данное правонарушение водителя привлекли к административной ответственности, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - Автомобилист заплатит одну тысячу рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU