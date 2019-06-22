В Брянске водителя легковушки оштрафовали за опасный проезд на "красный"
Владельцу автомобиля придется заплатить одну тысячу рублей
Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора. Фото: ОГИБДД по городу Брянску
Изменить размер текста:
В Брянске водителя Лады-Гранты оштрафовали по записи с видеорегистратора. Ее в интернете заметили сотрудники Госавтоинспекции. Оказалось, что 14 июня автомобилист на улице Крахмалева проехал на красный сигнал светофора.
- За данное правонарушение водителя привлекли к административной ответственности, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - Автомобилист заплатит одну тысячу рублей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU