2019-06-22T16:09:58+03:00
Происшествия

Жителя Мглинского района будут судить за убийство односельчанина

По версии следствия, он четыре раза ударил приятеля по голове
Мария Дедкова
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Жителя Мглинского района обвиняют в убийстве приятеля. Трагедия произошла 4 марта.

По версии следствия, пьяный 38-летний мужчина был у себя дом в селе Новые Чешуйки. К нему в гости заглянул односельчанин.

- Приятели поскандалили, и хозяин дома четыре раза ударил гостя топором по голове, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - От последствий открытой черепно-мозговой травмы потерпевший спустя две недели скончался в больнице.

Теперь селянину за убийство грозит до 15 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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