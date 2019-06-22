Жителя Мглинского района будут судить за убийство односельчанина
По версии следствия, он четыре раза ударил приятеля по голове
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Жителя Мглинского района обвиняют в убийстве приятеля. Трагедия произошла 4 марта.
По версии следствия, пьяный 38-летний мужчина был у себя дом в селе Новые Чешуйки. К нему в гости заглянул односельчанин.
- Приятели поскандалили, и хозяин дома четыре раза ударил гостя топором по голове, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - От последствий открытой черепно-мозговой травмы потерпевший спустя две недели скончался в больнице.
Теперь селянину за убийство грозит до 15 лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU