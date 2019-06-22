В Дятьковском районе осудили исполнителя колядок, ограбившего двух школьников

СЕГОДНЯ 21:16 2019-06-22T21:16:26+03:00

Во время расследования выяснилось, что дятьковчанин уже был судим и вышел из колонии только в сентябре 2018-го. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мужчина на четыре года отправится в колонию

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Житель Дятьковского района получил срок за то, что ограбил двух школьников.

Все случилось в поселке Бытошь на крещенских гуляньях. Вечером 13 января на улице Брянской пьяный мужчина отобрал у двух подростков 11 и 12 лет деньги - 1219 рублей, которые те получили за исполнение колядок. При этом 32-летний мужчина угрожал школьникам убийством, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Таким образом горожанин расправился со своими несовершеннолетними "конкурентами".

В тот же день злоумышленника задержали полицейские.

Во время расследования выяснилось, что дятьковчанин уже был судим и вышел из колонии только в сентябре 2018-го , сообщают в СУ СКР по Брянской области.

За грабеж злоумышленник получил четыре года колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU