В Дятьковском районе осудили исполнителя колядок, ограбившего двух школьников
Житель Дятьковского района получил срок за то, что ограбил двух школьников.
Все случилось в поселке Бытошь на крещенских гуляньях. Вечером 13 января на улице Брянской пьяный мужчина отобрал у двух подростков 11 и 12 лет деньги - 1219 рублей, которые те получили за исполнение колядок. При этом 32-летний мужчина угрожал школьникам убийством, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Таким образом горожанин расправился со своими несовершеннолетними "конкурентами".
В тот же день злоумышленника задержали полицейские.
Во время расследования выяснилось, что дятьковчанин уже был судим и вышел из колонии только в сентябре 2018-го , сообщают в СУ СКР по Брянской области.
За грабеж злоумышленник получил четыре года колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU