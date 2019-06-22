2019-06-22T21:16:26+03:00
Происшествия

В Дятьковском районе осудили исполнителя колядок, ограбившего двух школьников

Мужчина на четыре года отправится в колонию
Мария Дедкова
Поделиться:
Во время расследования выяснилось, что дятьковчанин уже был судим и вышел из колонии только в сентябре 2018-го.Во время расследования выяснилось, что дятьковчанин уже был судим и вышел из колонии только в сентябре 2018-го.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Житель Дятьковского района получил срок за то, что ограбил двух школьников.

Все случилось в поселке Бытошь на крещенских гуляньях. Вечером 13 января на улице Брянской пьяный мужчина отобрал у двух подростков 11 и 12 лет деньги - 1219 рублей, которые те получили за исполнение колядок. При этом 32-летний мужчина угрожал школьникам убийством, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Таким образом горожанин расправился со своими несовершеннолетними "конкурентами".

В тот же день злоумышленника задержали полицейские.

Во время расследования выяснилось, что дятьковчанин уже был судим и вышел из колонии только в сентябре 2018-го , сообщают в СУ СКР по Брянской области.

За грабеж злоумышленник получил четыре года колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Фокинском районе Брянска утонул 31-летний мужчина
На трассе под Брянском столкнулись легковушка и большегруз
В Дятьковском районе нашли 48 снарядов времен войны
Подробности ДТП на Городищенской горке: пострадали трое
Брянский самбист Артем Осипенко стал знаменосцем на открытии Европейских Игр в Минске
Жителя Мглинского района будут судить за убийство односельчанина
В Брянске легковушка врезалась в маршрутку: пострадала 16-летняя девушка
Брянское "Динамо" начало подготовку к новому сезону
В Брянске водителя легковушки оштрафовали за опасный проезд на "красный"
31-летняя жительница Рогнединского района отправилась в колонию за долги по алиментам
В Трубчевском районе утонул 33-летний мужчина
В Брянске у площади Ленина установили светофор
Брянские чекисты провели учения по защите от террористического нападения
На Первомайском мосту в Брянске закончили укладывать нижний слой асфальта
В Брянске на 32-м году жизни умерла сотрудница театра кукол Джулия Билецкая
Четверо жителей Брянска устраивали липовые ДТП для получения страховки
В Трубчевске установят гигантскую шахматную доску и ростовые фигуры
В Брянске на три дня ограничат движение на улице Молодой Гвардии