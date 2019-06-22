В Трубчевском районе утонул 33-летний мужчина
Его тело из воды вытащили местные жители
Специалисты выясняют, что стало причиной гибели мужчины.Фото: Елена РАКОВА
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В Трубчевском районе утонул 33-летний мужчина. Об этом спасателям сообщили в пятницу, 21 июня, в 16.15.
Тело погибшего из воды вытащили местные жители, поясняют в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. К слову, место, где нашли утопленника оказалось не оборудованным для купания.
Сейчас специалисты выясняют причину и обстоятельства гибели мужчины.
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ИСТОЧНИК KP.RU