СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-22T10:10:27+03:00

Его тело из воды вытащили местные жители

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В Трубчевском районе утонул 33-летний мужчина. Об этом спасателям сообщили в пятницу, 21 июня, в 16.15.

Тело погибшего из воды вытащили местные жители, поясняют в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. К слову, место, где нашли утопленника оказалось не оборудованным для купания.

Сейчас специалисты выясняют причину и обстоятельства гибели мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU