В Брянске у площади Ленина установили светофор
Пока его работу не наладили
Светофор будет работать в связке с уже существующими. Фото: ЧП и ДТП Брянск
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В Брянске на пересечении проспекта Ленина и бульвара Гагарина установили светофор.
Его начали оборудовать еще на пошлой неделе. К 21 июля работы завершились. Осталось лишь настроить светофор.
К слову, работать он будет в связке с светофорами у ЦУМа и на улице Горького. Это позволит автомобилистам проехать данный участок дороги без лишних остановок.
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ИСТОЧНИК KP.RU