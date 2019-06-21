В Брянске на 32-м году жизни умерла сотрудница театра кукол Джулия Билецкая
В Брянске на 32-м году жизни скончалась руководитель литературно-драматической части Брянского областного театра кукол Джулия Билецкая. Печальную новость сообщили в группе театра кукол в соцсети.
Джулия училась в Брянском государственном университете. В театре начала работать с 2013 года педагогом-организатором. Вместе с коллективом Джулия пережила переезды театра и новоселье.
Джулия регулярно ездила в командировки в отдаленные уголки Брянской области и на гастроли в другие города России.
«Комсомольская правда» в Брянске» выражает соболезнования родным и близким Джулии Билецкой.
Фото: vk.com
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ИСТОЧНИК KP.RU