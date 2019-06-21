2019-06-21T17:59:36+03:00
Общество

В Брянске на 32-м году жизни умерла сотрудница театра кукол Джулия Билецкая

В театре она работала с 2013 года
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске на 32-м году жизни скончалась руководитель литературно-драматической части Брянского областного театра кукол Джулия Билецкая. Печальную новость сообщили в группе театра кукол в соцсети.

Джулия училась в Брянском государственном университете. В театре начала работать с 2013 года педагогом-организатором. Вместе с коллективом Джулия пережила переезды театра и новоселье.

Джулия регулярно ездила в командировки в отдаленные уголки Брянской области и на гастроли в другие города России.

«Комсомольская правда» в Брянске» выражает соболезнования родным и близким Джулии Билецкой.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянские чекисты провели учения по защите от террористического нападения
На Первомайском мосту в Брянске закончили укладывать нижний слой асфальта
Четверо жителей Брянска устраивали липовые ДТП для получения страховки
В Трубчевске установят гигантскую шахматную доску и ростовые фигуры
В Брянске на три дня ограничат движение на улице Молодой Гвардии
В храмах Брянской области молятся о дожде
Бывшего сотрудника брянской колонии будут судить за продажу мобильных телефонов заключенным
В массовом ДТП на Городищенской горке в Брянске пострадал водитель «Киа Рио»
На трех пляжах в Брянске запретили купаться
ЛДПР на Брянщине уходит в отрыв
Тушить горящую траву у детсада в Фокинском районе Брянска отправились четыре машины
В Дятькове иномарка столкнулась с тепловозом: пострадал помощник машиниста
Мать восьмилетней девочки из Почепа истязала дочь
Жительница Дятькова получила условный срок за ложное сообщение о бомбе в Ледовом дворце
За девять лет брянским военным выдали два миллиарда рублей на покупку жилья
Брянские лесничие скрыли реальную площадь лесных пожаров
Жительницу Клинцов осудили за то, что зарезала своего мужа
В Брянске на Городищенской горке столкнулись три машины
В Брянске ищут свидетелей смертельного ДТП в Володарском районе
Так держать!
Брянцам не понравился ремонт фасада школы искусств имени Татьяны Николаевой
Житель Выгоничского района вместе с женой обчистил дом своего дедушки
Маршрут автопробега в честь 75-летия освобождения Беларуси пройдет через Брянск
Брянский детсад стал финалистом всероссийского конкурса
Брянские спортсменки стали чемпионами мира по рукопашному бою