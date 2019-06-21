2019-06-21T17:18:11+03:00
Общество

В Трубчевске установят гигантскую шахматную доску и ростовые фигуры

Она появится у кинотеатра "Родина"
Елена РАКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
Изменить размер текста:

В Трубчевске установят гигантскую шахматную доску размером 64 квадратных метра и ростовые фигуры. Она появится у кинотеатра "Родина" в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Там же установят винтажные фонари, лавочки, вазоны и урны.

- Сейчас здесь уже завершен демонтаж асфальтобетонного покрытия, рабочие подрядной организации приступили к укладке тротуарной плитки и бордюрного камня, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Всего в этом году в Трубчевске по программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроят три общественные территории на общую сумму около 8,5 миллионов рублей.

В порядок приведут сквер у памятника Владимиру Ленину (1,27 миллиона рублей), сквер у здания центральной библиотеки (5,54 миллиона рублей) и площадь у кинотеатра "Родина" (1,7 млн рублей).

Кроме того, около 7 миллионов рублей направят на обновление территории около Дома культуры в поселке Белая Березка. Там планируют обустроить сквер, наладить освещение, установить лавочки и новую детскую площадку. Порядка 4 миллионов рублей из требующихся на проведение работ средств направлены в рамках проекта по формированию комфортной городской среды, оставшаяся сумма - субсидия по программе инициативного бюджетирования.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске на три дня ограничат движение на улице Молодой Гвардии
В храмах Брянской области молятся о дожде
Бывшего сотрудника брянской колонии будут судить за продажу мобильных телефонов заключенным
В массовом ДТП на Городищенской горке в Брянске пострадал водитель «Киа Рио»
На трех пляжах в Брянске запретили купаться
ЛДПР на Брянщине уходит в отрыв
Тушить горящую траву у детсада в Фокинском районе Брянска отправились четыре машины
В Дятькове иномарка столкнулась с тепловозом: пострадал помощник машиниста
Мать восьмилетней девочки из Почепа истязала дочь
Жительница Дятькова получила условный срок за ложное сообщение о бомбе в Ледовом дворце
За девять лет брянским военным выдали два миллиарда рублей на покупку жилья
Брянские лесничие скрыли реальную площадь лесных пожаров
Жительницу Клинцов осудили за то, что зарезала своего мужа
В Брянске на Городищенской горке столкнулись три машины
В Брянске ищут свидетелей смертельного ДТП в Володарском районе
Так держать!
Брянцам не понравился ремонт фасада школы искусств имени Татьяны Николаевой
Житель Выгоничского района вместе с женой обчистил дом своего дедушки
Маршрут автопробега в честь 75-летия освобождения Беларуси пройдет через Брянск
Брянский детсад стал финалистом всероссийского конкурса
Брянские спортсменки стали чемпионами мира по рукопашному бою