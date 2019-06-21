В Трубчевске установят гигантскую шахматную доску и ростовые фигуры

СЕГОДНЯ 17:18 2019-06-21T17:18:11+03:00

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В Трубчевске установят гигантскую шахматную доску размером 64 квадратных метра и ростовые фигуры. Она появится у кинотеатра "Родина" в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Там же установят винтажные фонари, лавочки, вазоны и урны.

- Сейчас здесь уже завершен демонтаж асфальтобетонного покрытия, рабочие подрядной организации приступили к укладке тротуарной плитки и бордюрного камня, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Всего в этом году в Трубчевске по программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроят три общественные территории на общую сумму около 8,5 миллионов рублей.

В порядок приведут сквер у памятника Владимиру Ленину (1,27 миллиона рублей), сквер у здания центральной библиотеки (5,54 миллиона рублей) и площадь у кинотеатра "Родина" (1,7 млн рублей).

Кроме того, около 7 миллионов рублей направят на обновление территории около Дома культуры в поселке Белая Березка. Там планируют обустроить сквер, наладить освещение, установить лавочки и новую детскую площадку. Порядка 4 миллионов рублей из требующихся на проведение работ средств направлены в рамках проекта по формированию комфортной городской среды, оставшаяся сумма - субсидия по программе инициативного бюджетирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU