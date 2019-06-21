В Брянске на три дня ограничат движение на улице Молодой Гвардии

СЕГОДНЯ 17:08 2019-06-21T17:08:47+03:00

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В Бежицком районе Брянска на три дня ограничат движение на улице Молодой Гвардии от улицы Кирова до улицы Ново-Советской. Это связано с реконструкцией канализационного коллектора, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Работы пройдут с 22 по 24 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU