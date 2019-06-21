2019-06-21T14:58:08+03:00
Происшествия

Бывшего сотрудника брянской колонии будут судить за продажу мобильных телефонов заключенным

Обвиняемому грозит до четырех лет колонии
Марина АНТОНОВА
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Сотрудники исправительного учреждения пронес в колонию не меньше 43 телефонов.Сотрудники исправительного учреждения пронес в колонию не меньше 43 телефонов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Бывшего сотрудника исправительной колонии №1 в Брянске будут судить за продажу мобильных телефонов заключенным. 40-летнего мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий. Ему грозит до четырех лет колонии, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с июня по октябрь прошлого года сотрудник пронес на территорию колонии не меньше 43 мобильных телефонов. Через посредника он продал средства связи заключенным. За что получил 234 тысячи 500 рублей.

Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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