2019-06-21T14:21:00+03:00
Происшествия

В массовом ДТП на Городищенской горке в Брянске пострадал водитель «Киа Рио»

На улице Бежицкой утром столкнулись четыре машины
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".
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В массовом ДТП на Городищенской горке в Брянске серьезно пострадал водитель «Киа Рио». У 43-летнего мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, множественные повреждения внутренних органов, переломы ребер и ушиб легкого. Автомобилиста госпитализировали, рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в ОГИБДД по городу Брянску.

Напомним, автоавария случилась около 10.50 в пятницу, 21 июня, на улице Бежицкой. Столкнулись четыре машины: две «Лады Веста», «Тойота Камри» и «Киа Рио». Судя по фотографиям, которые публикуют пользователи в соцсетях, серьезные повреждения получила последняя машина.

Три машины полностью перекрыли дорогу из Бежицкого района в Советский. Одна «Лада» стояла на левой полосе в другую сторону. В обе стороны образовались огромные пробки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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