На трех пляжах в Брянске запретили купаться

СЕГОДНЯ 14:04 2019-06-21T14:04:32+03:00

Пляж в Бежице у горбольницы №1 один из самых популярных у брянцев. Фото: Елена РАКОВА

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В акватории сразу трех пляжей Брянска запретили купаться. Заходить в воду нельзя на пляже «Центральный» Бежицкого района, на озерах «Орлик-5» и «Мутное», сообщают в Брянской городской администрации.

- По информации Роспотребнадзора по Брянской области, проведены лабораторные исследования воды водоемов, используемых для массового отдыха, купания и занятия спортом на территории города Брянска, - рассказали в мэрии. - По результатам исследований введен запрет на купание на трех пляжах. Причем сами пляжи не закрыты. Запрет будет действовать до получения повторных проб воды.

Остальные городские пляжи работают в обычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU