ЛДПР на Брянщине уходит в отрыв

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-21T13:01:53+03:00

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После официального назначения даты выборов в Брянскую областную Думу, которые пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года, региональное отделение ЛДПР первым провело партийную конференцию. На ней были утверждены списки кандидатов в депутаты законодательного собрания по территориальным группам и одномандатным округам. В кратчайшие сроки были подготовлены и проверены юристами все необходимые документы. Их сотрудники аппарата БРО ЛДПР https://bryansk.ldpr.ru/ передали в Брянскую областную избирательную комиссию также первыми из всех участников стартовавшей избирательной гонки.

Резвый старт «Партии добрых дел» в избирательной кампании – еще одно свидетельство того, что в политической жизни Брянской области ЛДПР играет весомую роль и готова составить жесткую конкуренцию оппонентам. За два года партия приросла почти тысячей новых членов. Примечательно, что в числе выдвинутых кандидатов в депутаты Брянской областной Думы представители разных слоев населения - от домохозяйки до директора предприятия, от студента до пенсионера. Разных отраслей - бюджетной сферы, промышленности и сельского хозяйства.

«Мы хотим показать и доказать нашим избирателям, что ЛДПР – это партия добрых дел. Мы выступаем за улучшение качества жизни населения Брянской области. Это наша основная задача. Для ее решения нами уже многое сделано, поэтому наши кандидаты могут без зазрения совести идти к избирателям, рассказывать о своей партии, о ее делах, инициативах, предложениях по улучшению жизни простых граждан. Мы не будем обещать нашим жителям то, что мы не в силах сделать. Мы партия реальных дел», - заявил первый заместитель координатора Брянского регионального отделения ЛДПР, председатель комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту областной Думы Сергей Антошин.

ЛДПР впервые в регионе намерена закрыть все 2824 депутатские вакансии во всех органах местного самоуправления – от Брянской областной Думы, Брянского горсовета до многочисленных сельских советов во всех муниципальных образованиях. Все выдвинутые партией люди по итогам выборов могут занять должности от руководителя органа местного самоуправления до депутата горсовета или Брянской областной думы. И все кандидаты ЛДПР идут во власть с главной целью - помогать людям в решении их проблем, защищать их законные интересы и права, работать на развитие и процветание региона.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=onvYx1xGVs4

ИСТОЧНИК KP.RU