Тушить горящую траву у детсада в Фокинском районе Брянска отправились четыре машины
Тушить горящую траву в Фокинском районе Брянска отправились четыре пожарные машины. Сообщение о возгорании на проспекте Московском поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 10.39 в пятницу, 21 июня.
Когда спасатели прибыли, огонь распространился на площади около трех гектаров. Пламя тушат с четырех пожарных стволов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. К полудню удалось локализовать пожар, но пока не потушить.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
Пользователи публикуют фотографии и видео с места пожара. ЧП случилось прямо за детским садов «Деснянские звездочки».
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ИСТОЧНИК KP.RU