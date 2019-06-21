2019-06-21T12:58:23+03:00
Происшествия

Тушить горящую траву у детсада в Фокинском районе Брянска отправились четыре машины

Огонь распространился на площади трех гектаров
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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Тушить горящую траву в Фокинском районе Брянска отправились четыре пожарные машины. Сообщение о возгорании на проспекте Московском поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 10.39 в пятницу, 21 июня.

Когда спасатели прибыли, огонь распространился на площади около трех гектаров. Пламя тушат с четырех пожарных стволов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. К полудню удалось локализовать пожар, но пока не потушить.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Пользователи публикуют фотографии и видео с места пожара. ЧП случилось прямо за детским садов «Деснянские звездочки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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