2019-06-21T12:32:54+03:00
Происшествия

Мать восьмилетней девочки из Почепа истязала дочь

Женщина раскаялась в своих поступках и получила условный срок
Марина АНТОНОВА
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Приговор суда уже вступил в законную силу.Приговор суда уже вступил в законную силу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Мать восьмилетней девочки из брянского города Почеп избивала свою дочь. 28-летнюю женщину осудили по статьям «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем» и «Истязание несовершеннолетнего».

В суде установили, что с декабря 2018-го по январь 2019 года мать жестоко обращалась со своей дочерью. За непослушание женщина била ребенка рукой по ягодицам, бюстгальтером по лицу и спине, сдавливала шею и дергала за волосы. Мать понимала, что маленькая девочка находится в беспомощном состоянии и полностью зависит от нее.

- Причиной жестокого обращения с ребенком стало периодическое употребление алкогольных напитков, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Женщина во время следствия поменяла свой образ жизни, перестала пить, наладила отношения с дочерью. Поэтому суд назначил ей наказание более мягкое, чем предусмотрено за это преступление.

В итоге мать получила условный срок – два года и один месяц с испытательным сроком полтора года. Приговор суда уже вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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