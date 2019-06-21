Жительница Дятькова получила условный срок за ложное сообщение о бомбе в Ледовом дворце

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-21T12:19:44+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу

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34-летняя жительница брянского города Дятьково получила полтора года условно за ложное сообщение о заложенной бомбе. Приговор женщине пока не вступил в законную силу.

В суде установили, что вечером 23 марта пьяная фигурантка уголовного дела была в Дятькове. Она позвонила в диспетчерскую службу по номеру «112» и сказала, что в Ледовом дворце в Володарском районе Брянска произойдет взрыв.

- На место выехала оперативно-следственная группа, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Но информация о бомбе не подтвердилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU