За девять лет брянским военным выдали два миллиарда рублей на покупку жилья

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-21T11:52:49+03:00

За девять лет 640 военнослужащих в Брянской области получили жилье. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Два миллиарда рублей на покупку жулья и выдачу жилищной субсидии брянским военным потратили за последние девять лет, с 2009 года.

С 2010 года жильем обеспечили больше 640 военнослужащих из Брянской области. Из них 352 человека получили квартиры, а 332 жилищную субсидии. По состоянию на июнь 2019 года из 189 человек ожидающих реализацию своего права на жилое помещение 159 человек уже избрали субсидию.

- В июне 2019 года Брянская область перешагнула рубеж по сумме выдачи жилищной субсидии в два миллиарда рублей, обеспечено боле 330 семей военнослужащих, - уточнили в пресс-службе правительства Брянской области. - За пятилетний период предоставления субсидии ее максимальная сумма составила 14,8 миллиона рублей и была выплачена в 2018 году многодетному военнослужащему, имеющему 5 детей. Следует отметить, что сумма более чем в 10 миллионов рублей была вручена еще 6 брянским военнослужащим.

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ИСТОЧНИК KP.RU