СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-21T11:47:36+03:00

Лесные пожары здесь произошли с 23 по 30 мая. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

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Брянские лесничие скрыли реальную площадь лесных пожаров, которые случились в Навлинском и Трубчевксом районах. Природоохранная прокуратура провела проверку в Синезерском, Борщевском и Холмовском участковых лесничествах. Лесные пожары здесь произошли с 23 по 30 мая.

- Выяснилось, что должностные лица занизили площадь пожаров на 1153 гектара, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – При этом не было заявлено об ущербе лесному фонду, который оценили в 24 миллиона рублей.

В полицию направили пять материалов проверок для возбуждения уголовного дела по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной, если они причинили крупный ущерб». Два должностных лица заподозрили в служебном подлоге. Материалы проверок в отношении них также отправили в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU