Жительницу Клинцов осудили за то, что зарезала своего мужа
39-летнюю жительницу брянского города Клинцы осудили за то, что она зарезала своего мужа. Женщину обвиняли по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
- В суде установили, что 1 ноября супруги вместе выпивали, после этого поссорились, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Женщина ударил мужа ножом в живот. Ранение оказалось не совместимым с жизнью. Супруг скончался на месте преступления.
Женщину приговорили к пяти годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU