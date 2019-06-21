Жительницу Клинцов осудили за то, что зарезала своего мужа

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-21T11:22:45+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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39-летнюю жительницу брянского города Клинцы осудили за то, что она зарезала своего мужа. Женщину обвиняли по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- В суде установили, что 1 ноября супруги вместе выпивали, после этого поссорились, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Женщина ударил мужа ножом в живот. Ранение оказалось не совместимым с жизнью. Супруг скончался на месте преступления.

Женщину приговорили к пяти годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU