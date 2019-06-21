В Брянске на Городищенской горке столкнулись три машины
В Брянске на Городищенской горке столкнулись три машины: «Лада Веста», «Киа» и «Тойота Камри». Фотографии с места происшествия опубликовали пользователи в соцсетях. Автоавария случилась около одиннадцати часов утра 21 июня на улице Бежицкой.
Судя по снимкам, две машины, «Лада» и «Киа» получили серьезные повреждения. Третья машина «Тойота» заехала на бордюр.
Пострадал ли кто-нибудь в автоаварии, неизвестно. Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.
Машины полностью перегородили две полосы из Бежицы. На дороге собирается пробка.
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ИСТОЧНИК KP.RU