СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-21T11:13:11+03:00

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В Брянске на Городищенской горке столкнулись три машины: «Лада Веста», «Киа» и «Тойота Камри». Фотографии с места происшествия опубликовали пользователи в соцсетях. Автоавария случилась около одиннадцати часов утра 21 июня на улице Бежицкой.

Судя по снимкам, две машины, «Лада» и «Киа» получили серьезные повреждения. Третья машина «Тойота» заехала на бордюр.

Пострадал ли кто-нибудь в автоаварии, неизвестно. Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

Машины полностью перегородили две полосы из Бежицы. На дороге собирается пробка.

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ИСТОЧНИК KP.RU