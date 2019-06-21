В Брянске ищут свидетелей смертельного ДТП в Володарском районе

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-21T10:49:09+03:00

81-летний пенсионер умер от полученных травм в больнице

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В Брянске полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП в Володарском районе. Оно случилось 10 июня около 8.45 у дома №21 на улице Чернышевского, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Водитель «Хендай Санта Фе» сбил 81-летнего пешехода. Пенсионер от полученных травм умер в больнице.

Если вы стали свидетелем ДТП или что-либо знаете об аварии, сообщите в полицию.

Адрес: Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6

Телефоны: 8 (4832) 67-03-61, 67-03-91, 63-11-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU