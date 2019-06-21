В Брянске ищут свидетелей смертельного ДТП в Володарском районе
81-летний пенсионер умер от полученных травм в больнице
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В Брянске полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП в Володарском районе. Оно случилось 10 июня около 8.45 у дома №21 на улице Чернышевского, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Водитель «Хендай Санта Фе» сбил 81-летнего пешехода. Пенсионер от полученных травм умер в больнице.
Если вы стали свидетелем ДТП или что-либо знаете об аварии, сообщите в полицию.
Адрес: Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6
Телефоны: 8 (4832) 67-03-61, 67-03-91, 63-11-30.
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ИСТОЧНИК KP.RU